Yüz yüze eğitimde yol haritası netleşiyor

Türkiye'de koronavirüsle mücadele devam ederken ilk ve orta öğretimde yüz yüze eğitimin zamanında başlaması planlanıyor. Üniversiteler için de gerekli hazırlıklar başladı. Yurtların karantina için kullanılmaması ve yüz yüze eğitimin aşılı ya da PCR testi ile olması üzerinde duruluyor.

Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa eğitimin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk ve orta öğretimde okulların belirlenen tarihte açılacağı, yüz yüze eğitimin bütün sınıflarda ve haftada 5 gün verileceği mesajı verdi. Üniversiteler için de gerekli hazırlıklar başladı. Yurtların karantina için kullanılmaması ve yüz yüze eğitimin aşılı ya da PCR testi ile olması üzerinde duruluyor.

Pandemiden en çok etkilenen ve uzun süre yüz yüze eğitimden uzak kalan çocukların okullarına kavuşması için çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri ise eylül ayında okulların açılıp açılmayacağı.

NET KARARLAR KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki net kararın Kabine toplantısında verileceğini duyurdu. İlk Kabine toplantısında bu soruların yanıtlarının kesinleşmesi bekleniyor.

OKULLARIN ZAMANINDA AÇILMASI KONUSUNDA KARARLILIK DEVAM EDİYOR

Sabah'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı ise hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı olduklarını ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini mesajı verdi.

HİBRİT MODEL SEÇENEKLER ARASINDA DEĞİL

Şu anda hibrit model seçenekler arasında bulunmuyor. Ancak Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının çok tırmanması halinde böyle seçeneğin tekrar gündeme gelmesi olasılığı da tamamen ortadan kalkmış değil.

ÖNLEMLERİN ÜZERİNDE TEK TEK DURULUYOR

Normal eğitim nedeniyle okullarda alınması gereken önlemler de üzerinde de tek tek duruluyor. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.

ÜNİVERSİTELER DE GÜNDEMDE

Bilim Kurulu'nun çalışmalarına paralel olarak YÖK'ün de üniversitelerin açılması için gerekli çalışmaları yaptığı bildirildi. Bu kapsamda öncelikli olarak üniversite yurtlarının karantina amaçlı kullanılmasına son verilecek.

Sabah