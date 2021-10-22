Z Kuşağı'ndan Cübbeli Ahmet'e sert tepki

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Z kuşağı Y kuşağı, bilmem ne kuşağı... Ne seçilmesi, seçme hakkı bile vermem 40'a kadar" çıkışına gençlerden çok sert tepki geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Z kuşağı Y kuşağı, bilmem ne kuşağı... Ne seçilmesi, seçme hakkı bile vermem, 40'a kadar" demişti.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın çok konuşulan sözlerine gençlerden gelen "Cübbeli Ahmet Hoca "Z" kuşağından korkuyor" tepkisi ise dikkat çekti.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde yaptığı seçme yaşı ile ilgili açıklamaları ile çok konuşulmuştu. Ahmet Mahmut Ünlü , "Elimde olsa seçme seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veririm" demişti. Medyatava Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu sözleri hakkında ne düşündüklerini çoğu gençlerden oluşan vatandaşa sordu.