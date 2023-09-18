  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Zafer Partisi: Bir askeri şirket Afganlara hangi amaçla askeri eğitim verir?

Zafer Partisi: Bir askeri şirket Afganlara hangi amaçla askeri eğitim verir?

Zafer Partisi: Bir askeri şirket Afganlara hangi amaçla askeri eğitim verir?
Güncelleme:

Zafer Partisi Sözcüsü Uğur Batur iki çarpıcı iddiayı gündeme getirdi. Bir askeri şirketin Afganlara eğitim verdiğini iddia etti.

Zafer Partisi Sözcüsü Uğur Batur, Türkiye gündemine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Batur iki kritik iddiayı kamuoyuyla paylaştı.

Batur, "Bunun ilki; bazı mafya örgütlerinin Afgan tetikçi angaje ettiği. İkinci ve daha önemli duyum ise bir askeri şirketin bünyesine seçtiği Afganları alıp, eğittiği yönünde. Bu duyumlarımızı araştırmaktayız. Ama şayet doğruysa, en düşündürücü soru şu: Bir askeri şirket Afganlara hangi amaçla askeri eğitim verir?" diye sordu.

Etiketler zafer zafer partisi Afgan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TFF'den ''Stefan Kuntz'' yalanlaması
AK Parti'den 51 şehir için yeni düzenleme sinyali
Survivor All Star'da 15'inci yarışmacı da belli oldu
KKM'de bir değişiklik daha! O uygulama sona erdi
AK Parti ve CHP'nin kalelerindeki yerel seçim anketinde çarpıcı sonuçlar
4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Yabancı uyruklular İstanbul'da öyle bir şey yaptı ki!
İSKİ duyurdu: İstanbul’un kaç günlük suyu kaldı ?
Wanda Nara'nın başörtülü pozu sosyal medyayı salladı
İlk kez ev alacaklara kredinin faiz oranı ve vade süresi belli oldu