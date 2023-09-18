Zafer Partisi: Bir askeri şirket Afganlara hangi amaçla askeri eğitim verir?

Zafer Partisi Sözcüsü Uğur Batur iki çarpıcı iddiayı gündeme getirdi. Bir askeri şirketin Afganlara eğitim verdiğini iddia etti.

Zafer Partisi Sözcüsü Uğur Batur, Türkiye gündemine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Batur iki kritik iddiayı kamuoyuyla paylaştı.

Batur, "Bunun ilki; bazı mafya örgütlerinin Afgan tetikçi angaje ettiği. İkinci ve daha önemli duyum ise bir askeri şirketin bünyesine seçtiği Afganları alıp, eğittiği yönünde. Bu duyumlarımızı araştırmaktayız. Ama şayet doğruysa, en düşündürücü soru şu: Bir askeri şirket Afganlara hangi amaçla askeri eğitim verir?" diye sordu.