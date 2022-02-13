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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Kilis’e söz verdi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Kilis’e söz verdi

Güneydoğu Anadolu ziyaretlerine devam eden Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Kilis'te "Söz veriyoruz, iktidarımızda bir yıl içinde Suriyeliler başta olmak üzere tüm sığınmacılar vatanlarına dönecek” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Genel Başkan Yardımcıları Güneydoğu Anadolu ziyaretlerine devam ediyor.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet Güneydoğu Anadolu ziyaretlerinde bugün Kilis’teydi. Şahinbey Şehitliği ziyareti sonrası esnaf ziyareti yapan Özdağ, yoğun ilgi ve destek gördü. Türk esnaflar Suriyeli sığınmacılar konusunda şikayetlerini dile getirirken Ümit Özdağ, “Söz veriyoruz, iktidarımızda bir yıl içinde Suriyeliler başta olmak üzere tüm sığınmacılar vatanlarına dönecek” dedi.

Etiketler prof. dr. ümit özdağ zafer partisi kilis söz suriyeliler sığınmacı
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