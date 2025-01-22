Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan mesaj var

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dün tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın desteğiyle Cumhurbaşkanı adayı olup 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Oğan, Özdağ'ın tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Zafer Partisi'nin de içinde olduğu Ata İttifakı'nın adayı olan, ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın genişletilen soruşturmada 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' gerekçesiyle tutuklanmasının ardından Sinan Oğan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oğan mesajında "PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir süreçte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması da, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanması da yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.