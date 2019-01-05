Türkiye 15 yılda kadınlara cehennem oldu

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi olan Necati Tığlı, 2018 Ağustos ayında hazırladığı Kadın Cinayetleri Raporu’ndan sonra çarpıcı bir rapor daha hazırladı. Hazırlanan rapor 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye’de yaşanan Kadına Yönelik Şiddeti, Tecavüzleri ve Kadın Cinayetlerine ait verileri ele almaktadır.

2 YILDA EN AZ 1184 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

CHP’li Giresun Milletvekili Necati Tığlı yaptığı açıklamada, “2016, 2017 ve 2018 yıllarında işlenen cinayet, tecavüz ve şiddet verilerini 6 aylık dönemler halinde rapor haline getirdik. Çalışma süresince aylık verileri derledik, kadın hakları üzerine faaliyet gösteren örgütlerin dokümantasyonlarını, verilerini inceledik, basında yer alan haberleri kaydettik. Rapor’da tüm hak ihlallerine yer vermeye özen göstermiş olsak da kayıt altına alınamayan çok çeşitli vakaların olduğunu tahmin ediyoruz. Bu raporda kullanılan veriler, adli makamlar tarafından kayıt altına alınmış verilerdir. Ülkemizde yaşanan Kadın Cinayetleri verilerine baktığımızda, 01.01.2016 ile 31.12.2018 tarihleri arasında öldürülen kadın sayısı en az 1184’dür” dedi.

15 YILDAKİ ARTIŞ YÜZDE 428.9

Dünya Ekonomik Forumu 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre 149 ülke arasında 130’ncu sırada olan Türkiye’de 2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken, 2018 yılında bu sayı 439 olmuştur. Yani, 15 yıldaki dehşet verici artış yüzde 428.9 olduğunu söyleyen Tığlı, “Türkiye'de kadınlara yönelik şiddet, tecavüz, taciz ve cinayetlerin son üç yılı 2016, 2017 ve 2018 verileri incelendiğinde ortaya çıkan artış tüyler ürperticidir. Görüldüğü gibi her geçen gün kadın cinayetleri, tecavüz ve şiddet artıyor. Eğer 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkin bir şekilde uygulanmış olsaydı bu veriler böyle yüksek mi olacaktı?” ifadelerini kullandı.

“RAKAMLAR ARASINDA BÜYÜK FARK OLDUĞUNU GÖRÜYORUM”

AK Parti iktidarının son 2016, 2017 ve 2018 yılı verilerine baktığımızda, kadın cinayetlerindeki korkunç artış açıkça gözler önüne serilmektedir. Rakamlar, sayılar ve korkunç tablo gözler önünde olmasına rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “2017'de 358 olan Kadın Cinayetinin 2018 yılında 238’e düştüğünü” açıklaması üzerine, rakamların ve verilerin Bakan Soylu’ya yanlış aksettirildiğini düşünen Tığlı, “2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verileri derleyip, topladığımızda ortaya çıkan tablo hem korkunç, hem de Sayın Soylu’nun söylediği nitelikte değildir.” dedi.

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalar ile bizim ortaya sunduğumuz rakamlar arasında büyük fark olduğunu görüyorum. Bizim topladığımız bu bilgiler medyaya yansıyan kadın cinayetleri verilerinden elde edilmiştir” diyen Tığlı, “Bakan tarafından açıklanan verilerin nasıl elde edildiğini bilmediğini söylerken, kamuoyunun aydınlanması için bakanlığın veri elde etme yöntemini bizlerle paylaşması gerekmez mi?” diye de sordu.

İŞTE O RAPOR

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı tarafından hazırlanan Türkiye’de Kadın Cinayetleri Raporu’nda yer alan bazı konu başlıkları şu şekilde:

-2016 yılının ilk altı ayında 152 olan kadın cinayeti sayısı, ikinci yarıda yüzde 14’lük bir artışla 174’e yükselmiş ve toplamda 336 olmuştur. Yine aynı yıl 349 kadın şiddete maruz kalırken, 120 kadın tecavüze uğramıştır.

-2017 yılının ilk altı ayında 206 olan kadın cinayetleri sayısı, ikinci yarıda 203’e düşmüş olması toplamda 409 sayısını değiştirmediği gibi 2017 yılına göre de yüzde 21.7’lik bir atış göstermiştir. Aynı yıl 320 kadın şiddete maruz kalırken, 154 kadın tecavüze uğramıştır.

-2018 yılının ilk altı ayında 206 olan kadın cinayetleri sayısı, ikinci yarıda yüzde 13’lük bir artışla 233’e çıkmış ve toplamda 439 olmuştur. Aynı yıl 342 kadın şiddete maruz kalırken, 106 kadın da tecavüze uğramıştır.

-Geneli üzerine baktığımızda 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında en az 1184 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür.

-2016 yılı ile 2018 yılı arasındaki artış ise maalesef yüzde 30.6’dır.

-2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken, 2018 yılında bu sayı 439 olmuştur. Bu verileri dikkate aldığımızda 15 yıldaki dehşet verici artış, yaklaşık yüzde 428.9 olmuştur.