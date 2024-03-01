Genç Kart uygulaması hayata geçti! Başvuru için tek şart var

Gençlere sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilmesini sağlayacak ''Genç Kart'' uygulaması Resmi Gazete'de yayımlandı. ''Genç Kart'' uygulamasından 18 yaşına giren gençler faydalanabilecek. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek.

"Genç Kart" sahipleri sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Genç Kart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.

BAKAN ERSOY: GENÇKART UYGULAMASINI BUGÜN BAŞLATTIK

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerimize müjde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği GençKart uygulamasını bugün başlattık. Gençlerin her daim yanında olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'müzden Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezi'ne, kültür ve sanat kurumlarımızda sahnelenecek etkinliklerimizden gençlerimiz, bir kereye mahsus olmak üzere, ücretsiz yararlanabilecek. 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri de ücretsiz olacak. Gençler, GençKart başvurularınızı e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Gençlerimize müjde!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın daha önce müjdesini verdiği #GençKart uygulamasını bugün başlattık.



Gençlerin her daim yanında olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar… pic.twitter.com/lpAXY9AYcN — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) March 1, 2024

GENÇ KART NEDİR?

Genç Kart'a sahip tüm gençler müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerde ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek. Zaman içinde uygulama kapsamında sunulan imkanların genişletilmesi bekleniyor.

"Genç Kart" uygulamasından 18 yaşına giren gençler bir yıl boyunca faydalanabilecek.