Manet’nin daha önce görülmemiş tablosu mezata çıkacak

Fransız ressam Édouard Manet’nin daha önce görülmemiş bir tablosu Fransa’da mezata çıkacak.

Independent Türkçe'nin haberine göre, sanatçı 1879’da tabloyu Marguerite Lathuille’ye hediye etmişti. 140 yıldır Lathuille ailesinde bulunan tabloyu geçmişte satın almak isteyenler olmasına rağmen aile tekliflere yanaşmamıştı.

Sanat uzmanı Frédérick Chanoit, Lathuille’nin köpeğinin resmedildiği 32,5 santimetreye 24,5 santimetre ölçülerindeki tablonun 20 dakikada tamamlandığını ve sanatçının teknik yeteneğini yansıttığını belirtti.

'MONET'NİN MUAZZAM YORUMU...'

“Başyapıtlarından biri olmasa bile bu tablo Manet’nin yeteneklerinin muazzam bir yorumu” diyen Chanoit, şöyle devam etti:

“Bilinen eserlerinden farklı bir iş ama Manet’nin bir ressam olarak teknik yeteneğini gösteriyor. Çok kısa bir sürede, sınırlı sayıda malzeme ve fırça darbesiyle bir tüy yumağı gibi görünen ama hayat dolu küçük köpeği çizebilmiş olması inanılmaz.”

Uzman tablo hakkında yazılıp çizilmiş olmasına rağmen tamamlandığı tarihten beri hiç kamuya açık sergilenmediğini belirtti.

“Minnay” adlı köpeğin ismini taşıyan tablo, Manet’nin 1875-1883 arasında tamamladığı sekiz köpek tablosundan biri.

Tablo 26 Şubat’ta başkent Paris’te iki gün sergilendikten sonra Drouot Estimations müzayede evinde mezata çıkarılacak. Eserin en az 280 bin euro (yaklaşık 2,5 milyon TL) civarı bir fiyata alıcı bulması öngörülüyor.



