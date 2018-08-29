10 günde 8 şehir gezdi

Şarkıcı Özgün, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dört bir yanında verdiği konserleri aracılığıyla uzun bir aradan sonra sevenleriyle bir araya gelerek unutulmaz anlara imza attı.

Yıllardır yaptığı işlerle adından söz ettiren Özgün, Türkiye konser turnesini tamamladı

İlk durağı olan Ankara'da sevenleriyle buluşan şarkıcı, daha sonra Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Ayvalık , Enez, Antalya ve Alanya'da eğlenceli sahnesi ve geniş repertuvarı ile binlerce kişiyle şarkılarını söyledi.

Yoğun konser temposunun ardından ailesinin yanında yorgunluğunu atan şarkıcı, eylül ayında çıkarmayı planladığı yeni projesinin hazırlıklarını tamamlamak üzere.



