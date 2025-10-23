  1. Anasayfa
80'li yılların yıldız ismiydi... Türkiye bir değerini daha yitirdi
1980'li yıllarda Türk sinemasının ünlü simaları arasında yer alan oyuncu Yeşilçam sinemasının ünlü oyuncularından Neşe Aksoy, bir süredir gördüğü akciğer kanseri tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Aksoy, Tarık Akan ve Fikret Hakan ile başrolleri paylaştığı 1982 yapımı 'Arkadaşım' filmi başta olmak üzere birçok filmde yer alarak dönemin en tanınan simaları arasında yer almıştı. 

