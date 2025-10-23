80'li yılların yıldız ismiydi... Türkiye bir değerini daha yitirdi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
1980'li yıllarda Türk sinemasının ünlü simaları arasında yer alan oyuncu Yeşilçam sinemasının ünlü oyuncularından Neşe Aksoy, bir süredir gördüğü akciğer kanseri tedavisinin ardından hayatını kaybetti.
Yeşilçam sinemasının ünlü oyuncularından Neşe Aksoy, gördüğü akciğer kanseri tedavisinin ardından 62 yaşında hayatını kaybetti.
Aksoy, Tarık Akan ve Fikret Hakan ile başrolleri paylaştığı 1982 yapımı 'Arkadaşım' filmi başta olmak üzere birçok filmde yer alarak dönemin en tanınan simaları arasında yer almıştı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol