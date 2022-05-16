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  3. ABD'ye yerleşen ünlü oyuncunun ''10 dolara neler aldım'' paylaşımı olay oldu

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncunun ''10 dolara neler aldım'' paylaşımı olay oldu

Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş'ın sosyal medyadan paylaştığı "ABD'de 10 dolar ile neler aldım" videosu olay oldu.

Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, ABD'ye taşınmıştı.

 Erdem Baş, Türkiye ve ABD'deki asgari ücretle marketten neler alınabildiğine dair bir video çekti.

  Erdem Baş, bir süpermarkete girerek abur cubur alışverişi yaptı.

 O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler Erdem Baş Türkiye abd paylaşım 10 dolar
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