Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanma protokolündeki o ayrıntı

Silivri’de iki gün önce boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin üzerinde anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı. Sabah’tan Erhan Öztürk’ün haberine göre; Subaşı kızı ve kendisi için aylık 125 bin TL nafaka alacak. Taraflar birbirleri ve aileleri hakkında kesinlikle konuşmayacak.

Şeyma Subaşı'na 10 milyon TL değerinde bir ev alınacak. Bu ev çiftin çocukları Melisa'nın üzerine yapılacak. Ilıcalı ve Subaşı alınacak evle ilgili intifa hakkına sahip olacak. Şeyma Subaşı, mevcut oturduğu evden çıkarak yeni alınacak eve geçecek. Çiftin 5 yaşındaki kızı Melisa'nın velayeti annede olacak. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olarak her ay 125 bin TL ödenecek. 29 yaşındaki Subaşı evlenirse 115 bin liralık nafakası ödenmeyecek. Taraflar aile yaşantıları, boşanma süreci ve birbirlerinin yakınlarıyla ilgili olarak basın, radyo, sosyal medya, televizyon ve internet siteleriyle birlikte üçüncü kişi, kurum ile kuruluşlara hiç bir şekilde yazılı veya sözlü açıklama yapamayacaklar.