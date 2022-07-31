Acun Ilıcalı kızı Melisa ile pozunu paylaştı, Şeyma Subaşı kalp bıraktı

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekânda kavga ettikleri gündeme gelen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı yine gündemde.

Kızlarına düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün en küçük kızı Melisa'yla bir pozunu paylaştı. "Cennette bir melekle" notuyla pozunu paylaşan Acun Ilıcalı'ya beğeni yağdı.

Acun Ilıcalı'nın bir süredir arasının açık olduğu söylenen Şeyma Subaşı ise bu poz tepkisiz kalmadı. Şeyma Subaşı kızı ve eski eşinin pozuna hemen kalp emojisi koyunca olay oldu.

Son dönemde Meedo ile barışan ve tatilde olan Subaşı'na "Aramız iyi hamlesi mi?" yorumları yağdı.

"KENDİSİ ÇOCUĞUMUN ANNESİDİR"

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kavga ettiği gündem olmuştu. Acun Ilıcalı ise açıklamasında "Bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış hikâyesi oldu. Ses kaydı yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. Tartışmak benim yapımda yoktur. Ne tartıştım ne de gerilim yaşadım. Şeyma bana orada heyecanlı heyecanlı bir şey anlatıyordu. Kavga etmedik, tartışmadık. Gayet güzel bir sohbet ettik. Zaten 5 dakika görüştük hepsi bu. Şeyma ile hiçbir problemim yok, kendisi çocuğumun annesidir. Onun her zaman mutlu olmasını isterim" dedi.