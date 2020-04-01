Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 kararı: Giriş - Çıkışlar kapatıldı!

Survivor Ekstra 2020 programına telefonla bağlanan Ilıcalı, Coronavirus salgınına karşı çekim alanlarında önlemler aldıklarını söyledi. Dominik’te Survivor çekimlerinin dışarıya giriş çıkışlara kapalı güvenli bir alanda yapıldığını ifade eden Ilıcalı, yurt dışından gelenlerin ise 14 gün karantina altında tutulduklarını açıkladı. Corona virüsüne karşı yapım olarak önlemlerini aldıklarını belirten Acun Ilıcalı şunları söyledi:

‘BİLDİĞİMİZ KADARIYLA VİRÜS TAŞIMIYORUZ’

“Survivor çekimleri için Dominik’te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik’e giriş çıkışlar kapatıldı.”