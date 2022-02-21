''Adamım'' şarkısıyla tanınmıştı: Kader, İbo Show'a çıktı

İbo Show'un konuğu olan Kader'in eski hali merak konusu oldu. "Adamım" şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Kader bambaşka biri olarak ekranda yer aldı.

"Adamım" şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı Kader yıllar sonra ortaya çıktı. İbo Show'a konuk olan Kader'e o yıllarda İbrahim Tatlıses destek olmuştu. Son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Kader değişimiyle herkesi şaşırttı.

"Adamım", "Ama Ben" şarkılarıyla bir döneme damga vuran Kader, sevilen şarkılarını yeniden seslendirdi. Yıllardır ekranlarda görünmeyen Kader'in yıllar içindeki değişimi ise dikkat çekti.

Bir hayli kilo alan ve bambaşka biri olan Kader sosyal medyanın da gündemindeydi. Kader'in son haline "Yıllar onu değiştirmiş" yorumları yağdı.

Kader daha önce İbo Show'a katıldığında kapalı giyindiği için ve sansasyonel şeyler yapmadığı için gündeme gelemediğini söylemişti. İbrahim Tatlıses ise ona "Senin göğüslerinin kapalı onun k.çı açık" yorumunda bulunmuştu.