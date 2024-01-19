  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. aHaber muhabiri ve kameramanına tekme tokat dayak

aHaber muhabiri ve kameramanına tekme tokat dayak

Güncelleme:

İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet iddiasıyla 22 kişinin gözaltına alınmasından sonra olay yerinde çekim yapan A Haber muhabiri ve kameramanı belediye binası önünde bir grup tarafından darp edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan bazı personel hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 22 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan 4'ü belediye binasındaki ofislerine getirildi. Çevik kuvvet ekipleri belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ofislerde inceleme ve arama yapıldı. Yapılan incelemelerden sonra 4 şüpheli götürülmek üzere dışarı çıkarıldı. Belediye binası önündeki kalabalık da meslektaşlarına alkışlarla destek verdi.

Bu sırada kimliği belirlenemeyen iki kişi, olay yerinde A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak'ı darp etti.Diğer basın mensuplarının müdahalesiyle saldırganlar güçlükle sakinleştirildi.

İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet iddiasıyla 22 kişinin gözaltına alınmasından sonra olay yerinde çekim yapan A Haber muhabiri ve kameramanı belediye binası önünde bir grup tarafından darp edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise araçlarla götürüldü. A Haber muhabiri Vural, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

DHA

Etiketler ahaber kameraman gazeteci muhabir darp dayak saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'de 8 belediye başkanı çizik yedi AK Parti'de 8 belediye başkanı çizik yedi İlk Türk astronotun uzaydaki ilk sözü bu oldu: ''İstikbal göklerdedir'' İlk Türk astronotun uzaydaki ilk sözü bu oldu: ''İstikbal göklerdedir'' İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda 14 gün ne yapacağı belli oldu İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda 14 gün ne yapacağı belli oldu İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu Akaryakıtta bir zam daha: 1 depo 57 TL daha pahalıya dolacak Akaryakıtta bir zam daha: 1 depo 57 TL daha pahalıya dolacak Önce yağmur, ardından kar... Kış geri geliyor! Önce yağmur, ardından kar... Kış geri geliyor! TCMB Başkanı Erkan'dan CİMER'lik olan skandal iddia sonrası ilk açıklama TCMB Başkanı Erkan'dan CİMER'lik olan skandal iddia sonrası ilk açıklama Endonezya'nın 10 milyon nüfuslu başkenti taşınıyor Endonezya'nın 10 milyon nüfuslu başkenti taşınıyor Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e ''yerel seçim'' talimatı Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e ''yerel seçim'' talimatı Torbacılara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı ve tutuklama var Torbacılara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı ve tutuklama var