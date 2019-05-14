''Aldığım nafaka haftalık market alışverişim bile değil''

Sunucu Özlem Yıldız, 2.Sayfa programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz şubat ayında eski eşi Sinan Serter'in oğlunun yanında gözaltına alınmasıylailgili açıklamalarda bulundu.

"FAZLA NAFAKA ALAMADIM"

Eski eşi Sinan Serter'in yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle fazla nafaka almadığını söyleyen Özlem Yıldız ,"Bir çocuğum daha olsun isterdim. Demir'i doğumundan ancak bir hafta sonra görebildim.

"500 TL NAFAKA ALIYORUM"

Aldığım nafaka bir haftalık market alışverişim bile değil, 500 TL alıyorum.