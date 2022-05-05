  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Aleyna Tilki ve Gülşen sorusu Hande Yener'i çılgına çevirdi

Aleyna Tilki ve Gülşen sorusu Hande Yener'i çılgına çevirdi

Aleyna Tilki ve Gülşen sorusu Hande Yener'i çılgına çevirdi

Geçtiğimiz günlerde objektiflere takılan Hande Yener yeni klip müjdesi verirken kendisine sorulan Aleyna Tilki ve Gülşen sorusuna "Röportaj burada bitmiştir, bana soracağınıza gidin başkalarına beni sorun." dedi.

Hande Yener hayvan yardımseverliği ile ön plana çıkan ünlüler arasında. Geçtiğimiz günlerde hayvanat bahçesine giden Yener oradaki yavru ayıya kendi isminin verildiğini dile getirdi. 

"Bu Hande başka Hande" diyerek yeni bir klip ve şarkı müjdesini verdi. Restoran çıkışı röportaj yapan Hande Yener muhabirlerin Aleyna Tilki klibini ve Gülşen'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklaması sorulunca sinirlendi. Muhabirlere "Başkalarını sorduğunuz sürece ben sizinle konuşmuyorum." diyerek röportajı sonlardırdı.

Etiketler hande yener yener aleyna tilki gülşen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeker fiyatlarına yine, yeniden dev zam geliyor
Karakolda kadını döven polisler için 7 yıl sonra karar
İşte maaş konusunda en bonkör 25 şirket: Stajyerin maaşı bile 8 bin dolar
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'dan aşk pozu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Ertem Şener'in bu paylaşımları sosyal medyayı salladı
Depoları fulleyin! Dev zam geliyor
Sigaraya bir zam daha geldi! Tam 2 TL!
Adını Feriha Koydum Halil'in son hali şaşırttı: ''Feriha şimdi bin pişman!''
Enflasyon açıklandı, Mayıs 2022 kira zam oranı belli oldu
Bakan Soylu açıkladı, ''bazı'' otoyollarda hız sınırı artıyor