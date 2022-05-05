Aleyna Tilki ve Gülşen sorusu Hande Yener'i çılgına çevirdi

Geçtiğimiz günlerde objektiflere takılan Hande Yener yeni klip müjdesi verirken kendisine sorulan Aleyna Tilki ve Gülşen sorusuna "Röportaj burada bitmiştir, bana soracağınıza gidin başkalarına beni sorun." dedi.

Hande Yener hayvan yardımseverliği ile ön plana çıkan ünlüler arasında. Geçtiğimiz günlerde hayvanat bahçesine giden Yener oradaki yavru ayıya kendi isminin verildiğini dile getirdi.



"Bu Hande başka Hande" diyerek yeni bir klip ve şarkı müjdesini verdi. Restoran çıkışı röportaj yapan Hande Yener muhabirlerin Aleyna Tilki klibini ve Gülşen'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklaması sorulunca sinirlendi. Muhabirlere "Başkalarını sorduğunuz sürece ben sizinle konuşmuyorum." diyerek röportajı sonlardırdı.