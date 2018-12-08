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  3. 08 Aralık 2018 09:55

''Alkol ve sigara satışı acilen yasaklansın''

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya "Acilen satışı yasaklanmalı" listesinin başına alkol ve sigarayı ekledi.

''Alkol ve sigara satışı acilen yasaklansın''
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Posta gazetesinden Dilara Doğan ile Büyüteç Altında'nın bu haftaki konuğu tiyatro oyuncusu Erkan Petekkaya oldu.

Petekkaya röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

“‘Acilen satışı yasaklansın’ dediğiniz şey nedir” sorusuna yanıt veren Petekkaya, “Alkol ve sigara” dedi.

Petekkaya, “Sosyal medyayla aranız nasıl” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Sosyal medyayı iyi kullanamıyorum. Samimi bir şey söylüyorum, insanlar ters tarafa çekiyor, ne söylemek istediğine bakmıyor kimse. Suçsuzken birdenbire suçlu oluyorum. Sosyal medya oyunlarını oynayamıyorum. Bence çok tehlikeli bir şey. Bilgi edinmek için ve sağlıklı iletişim kurmak için kullanılması gerek tabii. Misal söylemek istediğimi söylüyorum, Instagram’da bir açıklama yapıyorum, küfür yağıyor. Sonra siliyorum, ki zaten koyarken de sileceğimi bilerek koyuyorum. Twitter ve Facebook’ta adıma açılmış sahte hesaplar var, hiçbiri bana ait değil. Benim sadece Instagram hesabım var.”

Posta

sosyal medya , alkol , erkan petekkaya , sigara
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