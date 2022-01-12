Alparslan Büyük Selçuklu ve Kulüp'ün yıldızı Barış Arduç'un kardeşleri gündem oldu

Alparslan Büyük Selçuklu ve Kulüp dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Barış Arduç'un kardeşleri gündem oldu.

Kiralık Aşk dizisi ile yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Barış Arduç bu sefer de kardeşleri ile gündem oldu. TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yanı sıra Natflix Türkiye yapımı Kulüp dizisinde de rol alan başarılı oyuncunun kardeşleriyle hiç benzemiyor olması dikkat çekti.



Hiç benzemiyorlar

Barış Arduç'un bir ağabeyi bir de erkek kardeşi bulunuyor. Kardeşler arasında bir benzerlik olmaması gözlerden kaçmadı.