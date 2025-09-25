  1. Anasayfa
  Armağan Çağlayan pişmanlığını böyle ifade etti: ''Öküzlük yaptım''

Armağan Çağlayan pişmanlığını böyle ifade etti: ''Öküzlük yaptım''

Armağan Çağlayan pişmanlığını böyle ifade etti: ''Öküzlük yaptım''
Güncelleme:

Ünlü televizyon programcısı Armağan Çağlayan sosyal medya üzerinden pişmanlığına dair yaptığı "öküzlük yaptım" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Armağan Çağlayan, Sorgun'da yemek yemeye giderken yolda karşılaştığı bir vatandaşın kendisine önce "İyi tatiller Armağan Bey" dediğini, kendisinin de sadece teşekkür edip yoluna devam ettiğini anlattı.

Genç kadının kendisine "İyi misiniz?" diye yeniden soru sorduğunu ifade eden Çağlayan, kendisine sadece teşekkür ettiği için üzgün olduğunu belirtti.


Yaptığı sebebiyle pişmanlık yaşadığını dile getiren Çağlayan'ın, "Öküzlük ettim" ifadesi dikkat çekti.

"Çok içime dert oldu" diyen Çağlayan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ben yine teşekkür edip yoluma devam ettim. Öküzlük ettim. Eğer hanımefendi bunu okuyorsa, kendisinden çok özür diliyorum. Lütfen affetsin. Yapıyorum bazen böyle öküzlükler. Çok içime dert oldu. Tekrar özür dilerim kendisinden. Umarım okur."

