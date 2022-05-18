Armağan Çağlayan'ın takipçisine olay yanıt

Son dönemde YouTube'da yaptığı başarılı işlerle beğeni toplayan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, takipçisine verdiği sert cevapla gündeme geldi.

Son günlerde YouTube kanalında yaptığı röportajlarla dikkat çeken ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medyada da hatrı sayılır bir takipçi sayısına sahip.

Zaman zaman takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme gelen Çağlayan, bu defa takipçisine verdiği cevapla şaşırttı.

"SERT CEVAP"

Bir süredir Doğu turunda olan ve zaman zaman buralardan fotoğraf paylaşan Çağlayan, kendisine gelen "Doğuyu gezdiniz daha çok paylaşım yapıp tanıtabilirsiniz. Sizin gibi ünlü birinin faydası olur." yorumuna verdiği sert cevapla dikkat çekti.

Takipçisine, "Ha paylaşım sayıma da karışıyorsunuz yani! İş oraya kadar vardı!" yanıtıyla şaşırttı.