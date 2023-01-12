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  3. Ata Demirer 4.5 ayda 22 kilo verdi: Nasıl zayıfladığını açıkladı

Ata Demirer 4.5 ayda 22 kilo verdi: Nasıl zayıfladığını açıkladı

Ata Demirer 4.5 ayda 22 kilo verdi: Nasıl zayıfladığını açıkladı
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Bursa Bülbülü filmiyle gündemde olan Ata Demirer, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk oldu.

Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk olan Ata Demirer verdiği kilolarla dikkat çekti. Bursa Bülbülü filmiyle gündemde olan Ata Demirer kaç kilo verdiğini ve nasıl bir yol izlediğini anlattı.

"4 - 5 ayda 22 kilo verdim" diyen Ata Demirer "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direk et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." dedi.

CEM YILMAZ'DAN BAKLAVALI JEST
Ata Demirer, Cem Yılmaz'ın 'Bursa Bülbülü' setine baklava gönderdiğini de söyledi. Demirer "Cem sete baklava yolladı. İkimizin ortak bir özelliği var sevmediğimiz argumanı kullanmıyoruz; o yüzden sevgisine eminim. Eyvah Eyvah çekersek Cem'e teklif götüreceğim" dedi.

Etiketler Fatih Altaylı ata demirer kilo
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