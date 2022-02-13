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Ayrılacakları iddia edilen Alişan ve Buse Varol birlikte doğum günü kutladı

Ayrılacakları iddia edilen Alişan ve Buse Varol birlikte doğum günü kutladı

Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol oğulları Burak’ın doğum gününde birlikte poz verdi. İkili geçtiğimiz hafta Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlayınca evlilikte kriz olduğu ortaya çıkmıştı.

Alişan ve Buse Varol evliliğindeki kriz küçük çocukları Eliz'in doğum gününde ortaya çıkmıştı. İkili ayrı ayrı doğum günü kutlamış ve Varol kaynanasının kendisini evindeki kutlamaya davet etmediğini itira etmişti.

Boşanacakları iddia edilen ikili oğulları Burak'ın doğum gününü birlikte kutladı.

 Alişan eşi ve çocuklarıyla pozlarını sosyal medyadan da paylaştı.

YÜZÜK ÇIKTI
Buse Varol geçtiğimiz gün görüntülenmiş ve evlilik yüzüğünün parmağında olmadığı görülmüştü. Eşiyle evlerini ayırmadıklarını ifade eden oyuncu, "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz." diyerek, haklarında çıkan 'boşanma' haberlerini yalanlamıştı.

Etiketler ali şan buse varol ayrılık
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