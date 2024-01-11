Bir ''O'' eksikti ! Sıkı durun şimdi de ''Mesih'' geliyor

Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar'ın tartışması bitmeden hazır olun şimdi de "Mesih"imiz geliyor... Televizyonlarda din furyasında Netflix el yükseltti. Mesih İstanbul'da...

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Netflix'in 18 Ocak'ta yayına gireceğini duyurduğu yeni dizisi Kübra birçok tartışmayı da beraberinde getireceğe benziyor.

Türkiye Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerini tartışırken, Kübra RTÜK projektörlerini vakit geçirmeden üzerine çevirecek, kısa sürede sosyal medyada din alimi, ve ulemaları tartışmalara başlayacaktır.

Taylan Kardeşler'in Kübra dizisinde başroldeki Mesihi Çağatay Ulusoy canlandırıyor. Kübra Afşin Kum'un aynı adlı eserinden uyarlama.

İstanbul’un kenar mahallelerinde yasayan Gökhan bir anda kendini cep telefonuna gelen “SEN FARKLISIN” mesajıyla seçilmiş insan olarak buluyor. Gelecekten haberler vermeye başlıyor. Gökhan "sen neredesin" diye mesaj sahibine sorar ve aldığı cevap onu daha da şaşırtır: "Ben her yerdeyim"

Dizide Mesih bir anda ülkenin gündemine oturuyor ve televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde ilk haber olup sokakta tartışmalar başlıyor. Kimi inanıyor, kimi 3 gün sonra akıl hastanesine yatırırlar diyor.

Gökhan ise “Allah zamanın ve mekanın ötesindedir, dilediğini yaratır ve seçer" diyerek kendisinin Mesih olduğundan emin bir şekilde cep telefonuna gelen mesajlarla Allah’in kendisi ile konuştuğundan emindir.

Diğer yanda ise tarikatlarda panik başlamış, "Semavi" lakaplı Gökhan'ın bir örgüt lideri olduğunu iddia etmektedirler. Ülke karışmış Mesih’e inananlar ile inanmayanlar karşı karşıya gelmiş sokaklara dökülmüşlerdir.

Yerel seçimler için geri sayım sürerken zaten siyasi çalkantılarla yeterince karışık Türkiye'de ancak bu dizi ile dini ve seküler çevrelerin de yine sosyal medya üzerinden karışacağı aşikar.

Regaip Kandili günü Netflix’in bu dizinin resmi fragmanını yayına sokması da bir tesadüf mü yoksa bilerek yapılan bir planlama mı sorusunun yanıtı ise bilinmiyor.

İşte Netflix'te 18 Ocak tarihinde yayına girecek olan Mesih'in fragmanı: