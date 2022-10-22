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Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın paniği

Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın paniği
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Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney kampüsü içindeki bir binada yangın çıktı.

Yangının Boğaziçi Üniversitesi Kültürel Miras Müzesi'nde çıktığı belirtilirken, kampüse çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 19. yüzyıldan kalma Kültürel Miras Müzesi binası akademisyenlerin ofislerini ve seminer derslerinin de yapıldığı toplantı odasını barındırıyor.

Etiketler Boğaziçi Üniversitesi yangın
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