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Bomba iddia! Kaan Yıldırım, Danla Bilic ile aşk mı yaşıyor?

Bomba iddia! Kaan Yıldırım, Danla Bilic ile aşk mı yaşıyor?

Ünlü şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen oyuncu Kaan Yıldırım hakkında bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı.

Hadise ile olaylı aşkı ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Kaan Yıldırım hakkında bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz programında öne sürülen iddiaya göre, Kaan Yıldırım, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aşk yaşıyor. 

Bircan Bali'nin ortaya attığı iddia magazin dünyasına bomba gibi düştü. Danla Bilic ve Kaan Yıldırım'ın takipleştiğini duyuran Bircan Bali, aşk iddialarını da gündeme getirdi.

Etiketler Kaan Yıldırım hadise fenomen
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