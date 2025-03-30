Boykotzede fenomen Gökhan Ünver tepkileri ''ti'ye alınca yine hedef oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkilere sessiz kalan sosyal medya fenomenlerinden Gökhan Ünver kendisine yönelik eleştirilerle alay etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Türkiye geneline yayılan protestolarda binlerce kişinin gözaltına alınması çok sayıda göstericinin de tutuklanmasına sessiz kalan ünlü isimlere tepkiler sürüyor.

Yaşananlara sessiz kalan isimlerden biri olan sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver, bu nedenle büyük tepki çekmiş ve binlerce takipçi kaybetmişti.

Gökhan Ünver kendisini takipten çıkanların tepkisini "ti"ye aldığı bir video paylaşan Ünver fona kendisiyle ilgili bugüne dek atılan haber manşetlerin görsellerini yerleştirip "iyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental" notunu düştüğü videosuyla yine tepkilerin odağı oldu.