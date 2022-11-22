Bruce Lee'nin ölüm nedeni şaşırttı! 50 yıl sonra ortaya çıktı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı ve dövüş ustası Bruce Lee'nin fazla su içtiği için hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Efsanevi dövüş ustası ve Hollywood aktörü Bruce Lee'nin beyninde oluşan ödem nedeniyle ölümünün ardındanki sır perdesi aralandı. 20 Temmuz 1973'te 32 yaşındayken Hong Kong'da hayata veda eden Bruce Lee'nin ölüm nedeni için o dönemde doktorlar, aktörün çok fazla ağrı kesici içmesini gerekçe göstermişti. Yaklaşık 50 yıl sonra ortaya çıkan gerçek şaşırtıcıydı.

Araştırmacıların bulguları, gangsterler tarafından öldürüldüğüne, kıskanç bir sevgili tarafından zehirlendiğine, bir lanetin kurbanı olduğuna ve sıcak çarpmasından öldüğüne dair söylentiler de dahil olmak üzere, insanların bir zamanlar onun ölümü hakkında spekülasyon yaptığı şeylerden çok uzak.



"ÇOK FAZLA SU İÇMEKTEN ÖLDÜ"

Doktorlar, Bruce Lee’nin 'çok fazla su içmekten' öldüğünü açıkladı. Clinical Kidney Journal adlı yayında yer alan makalede araştırmacılar, ünlü aktörün çok fazla su içmesinin hücrelerde yarattığı bir dizi bozukluk ile ödem oluşumunun hızlandığını söyledi. Bu durum tıp dünyasında 'hiponatremi' olarak adlandırılıyor. Hiponatremide vücudun sıvı dengesi için ihtiyaç duyduğu kandaki sodyum seviyesinin anormal derecede düşük olması söz konusu.

Bu gerçek, Bruce Lee'nin meşhur ettiği "Arkadaşım su ol’ sözünü akla getirdi. Fazla su içmesi, aktörü ölüme götürmüştü.

ÖLDÜĞÜNDE BEYİN AĞIRLIĞI FAZLAYDI

Bilim insanları, Lee'nin hiponatremi için yüksek sıvı alımı, uyuşturucu kullanımı gibi susuzluğu artırabilecek faktörler ile reçeteli ilaçlar, alkol kullanımı gibi böbreklerin su atma yeteneğini zayıflatan faktörler dahil olmak üzere birden fazla risk faktörüne sahip olduğunu ileri sürdü. Lee'nin geçmişinde böbrek hasarı veya düşük çözünen madde alımı öyküsü olduğu da açıklandı.

Doktorlar, Lee’nin ölmeden önce esrar ve su içtiğini göz önüne aldığında tükettiği suyun böbrekleri için fazla gelmiş olabileceğini ortaya çıkardı. Bu durumun ise beyinde ödeme neden olduğu aktarıldı. Beyin ödemi, kandaki sodyum yoğunluğundaki azalmayla ilişkilendirildi. Lee’nin beyni, öldüğünde bin 575 gram gelmişti. Normalde bin 400 gram olması gerekiyordu.



"HAVUÇ VE ELMA SUYU DİYETİ YAPIYORDU"

2018'de 'Bruce Lee, A Life' biyografisini yazan Matthew Polly, Bruce Lee’nin öldüğü akşam çok fazla su içtiğinden bahsetmişti. Tıbbi çalışmalar şu sonuca varıyor: Aşırı su alımı, Lee'nin ölümünün zaman çizelgesine uygun olarak, idrardaki su atılımıyla eşleşmezse, hiponatremiye ve beyin ödemine akabinde saatler içinde ölüme yol açabilir."

Bruce Lee’nin eşi Linda ise, kocasının ölümüne kadar sıvı bazlı bir havuç ve elma suyu diyeti uyguladığını söylemişti.