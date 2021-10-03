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  3. Bülent Ersoy ile programına son verilen Mustafa Keser: ''Olay yaracak açıklamalar yapacağım''

Bülent Ersoy ile programına son verilen Mustafa Keser: ''Olay yaracak açıklamalar yapacağım''

Star TV'de Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu ancak sadece 2 bölüm sonrasında son verilen Benzemez Kimse Bize adlı programın yayından kaldırılmasının ardından ünlü türkücü Mustafa Keser'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu Benzemez Kimse Bize programı sadece 2 bölüm yayında kalabildi.

Programa son verilmesinin nedenini sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Keser, bütün aksaklıkların Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklandığını söylemişti.

Ataköy'de sahne aldığı bir mekandan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Keser, Bülent Ersoy ile yaşadığı olaylar hakkında konuştu.

 "OLAY YARATACAK AÇIKLAMALAR YAPACAĞIM"

Televole mikrofonlarına yaptığı açıklamada Keser, "Önümüzdeki günlerde bu hususta çok geniş, olay yaratacak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak" dedi.

Etiketler mustafa keser bülent ersoy benzemez kimse bize
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