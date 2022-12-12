Burak Özçivit, Oscar ödüllü oyuncuyla görüştü! Sosyal medyada kıyamet koptu

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, cinsel istismar suçundan yargılanan dünyaca ünlü aktör Kevin Spacey ile bir araya geldi. Özçivit'in paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla ünlü ülke dışına çıkan oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile buluştu. Özçivit, buluşmadan kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

TACİZLE SUÇLANAN OYUNCUYLA BİR ARAYA GELDİ

Özçivit, aralarında çocuğun da bulunduğu birçok cinsel istismar suçundan yargılanan Kevin Spacey ile bir araya gelerek maç izledi. O anları 22,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncuya eşi Fahriye Evcen'den de kalp emojili yorum gecikmedi.

TEPKİ YAĞIYOR

Cinsel istismar suçuyla yargılanan Spacey ile gülerek pozlar veren Burak Özçivit, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Oyuncu için "Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici" yorumları yapıldı.

KEVIN SPACEY HAKKINDAKİ İDDİALAR NELER?

ABD'li aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunan Hollywood yıldızı Kevin Spacey'e dava açmıştı. Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından 1980'li yıllarda Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Spacey, Rapp'in iddiasıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda olayı hatırlamadığını belirterek, 'son derece uygunsuz sarhoş davranış' için özür dilediğini ifade etmişti.

Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü. Beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör Kevin Spacey, haziran ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıkmış ve kefaletle koşulsuz serbest bırakılmıştı.