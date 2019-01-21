Buse Narcı'nın son hali şaşırtmıştı... Gerçek ortaya çıktı

Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla adını duyuran 25 yaşındaki oyuncu Buse Narcı burnu, yanakları, çenesi, gözleri, dudakları, dişleri, göğüsleri ve kalçaları olmak üzere çok sayıda estetik operasyon geçirmişti.

En son dökülen saçlarıyla gündeme gelen oyuncunun bir rahatsızlığının olmadığı ve olayın aslı bugün ortaya çıktı.

Takvim gazetesindeki köşesinde Buse Narcı'nın saçlarının dökük göründüğü bir fotoğrafı yayınlayan Ufuk Özcan'ın yazısından o bölüm:



Adını bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla duyuran Buse Narcı'nın, birçok estetik operasyon geçirdiği eski fotoğraflan yayınlanınca ortaya çıkmıştı.

Daha 25 yaşında olan Buse, şimdiye kadar burnu, yanakları, çenesi, gözleri, dudakları, dişleri, göğüsleri ve kalçaları olmak üzere birçok estetik operasyon geçirmişti. Narcı, şu sıralar ise tutam tutam dökülen saçlarından şikayetçiymiş.





Elime geçen fotoğraflarda Buse Narcı'nın dökülen saçlarını görünce ben de çok şaşırdım.

Bu durumu çevresinden gizlemeye çalışan oyuncunun, birçok ünlü erkeğin de saçlarına yaptırdığı, saç protezi ile güzel bir görünüme kavuştuğunu öğrendim.



Geçirdiği bakım sonrası eski görünümüne kavuşan Buse Narcı, ayda bir kez saçlarına tedavi uygulatıyormuş.

Saçlarının bakımını yaptıran Buse Narcı'nın nasıl bu hale geldiğini ben de çok merak ettim.



GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Buse Narcı'nın sosyal medyada saçlarının döküldüğü fotoğraflar yayınlanınca gerçek ortaya çıktı.





Çok konuşulan fotoğraflar hakkında Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programına açıklama yapan Buse Narcı şunları söyledi;



"Birkaç ay önce internet reklamı çektik, bir saç firmasına. Ben de onların reklamında oynadım.



Reklam öncesi saçları dökülmüş gibi gösteriyorlar, sonra o uygulama yapılınca saçlar gürleşmiş gibi görünüyor. Bu bir reklam, gerçek değil. Reklam için yapılan bir görünüm o’



Sunucunun; 'Madem saçların dökülmedi, o zaman, sen insanları kandırmış olmuyor musun?’ sorusuna Buse Narcı, ‘Bu iş sonuçta, herkesin oynadığı şampuan reklamları var. Onların da saçları aynı değil sonuçta.’ açıklamasını yaptı.