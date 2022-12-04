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Çağan Irmak'ın yeni filmi ''Sevda Mecburi İstikamet''in fragmanı yayınlandı

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Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği yeni filmi ''Sevda Mecburi İstikamet''in fragmanı yayınlandı.

Çağan Irmak'ın geçtiğimiz sonbaharda çekimlerini tamamladığı yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'ten ilk fragman geldi. Film, Yeşilçam döneminde ünlü bir oyuncu olan Selim'in, kızıyla yarım kalan hikâyesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu anlatacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı, Günay Karacaoğlu, Şebnem Sönmez, Nergis Öztürk gibi isimler yer alıyor. Çağan Irmak'ın senaryosunu da kaleme aldığı filmin müziklerinde Teoman'ın imzası bulunuyor.

 

Etiketler çağan ırmak sevda mecburi istikamet
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