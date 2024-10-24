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Çağatay Akman'ın eski sevgiliye darp davasında karar çıktı

Çağatay Akman'ın eski sevgiliye darp davasında karar çıktı
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Şarkıcı Çağatay Akman'ın, eski sevgilisi Öykü U. ve arkadaşı Furkan A.'yı darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Sosyal medyada şarkı söylediği videoları paylaşarak fenomen olan ünlü şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü U.'nun evinin önüne gittiği ve U.'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan A.'ya haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin görülen dava, karara bağlandı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Çağatay Akman ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Öykü U. ve Furkan A.'ya yönelik ‘tehdit' suçundan beraat talebi

Cumhuriyet Savcısı ayrıca, Çağatay Akman'ın Öykü U. ve Furkan A.'a yönelik ‘tehdit' suçunu işlediğine dair kamu davası açılmışsa da, suçun işlendiğine dair yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesini istedi.

“Karşı taraftan şikayetçi değilim”

Savunma yapan Akman, “Söyleyeceğim bir şey yok, karşı taraftan şikayetçi değilim, beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Beyanda bulunan müşteki avukatı, müvekkilinin şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davada düşme kararı verilmesini talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, Furkan A. hakkındaki şikayetten vazgeçtiklerini belirterek, Akman hakkında üzerine atılı suçtan düşme ve beraat kararı verilmesini istedi. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Akman, “Beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Beraatına hükmedildi

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Çağatay Akman'ın müşteki sanıklar Öykü U. ve Furkan A.'ya yönelik ‘tehdit' suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına, diğer tüm suçlar yönünden tarafların karşılıklı şikayetlerinden vazgeçtikleri gerekçesiyle de davanın düşmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa ‘basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, ‘tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve ‘hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca, müşteki şüpheliler Öykü U. ile Furkan A.'nın ise ayrı ayrı ‘basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret' suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İHA

Etiketler çağatay akman sosyal medya eski sevgili darp
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