Can Yaman ve sevgilisi dünyaca ünlü oyuncunun odasında kaldı

Can Yaman ve İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta, dünyaca ünlü oyuncu Jean Claude Van Damme'ın ayrıldığı odada konakladı.

Can Yaman ve İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta geçen günlerde sessiz sedasız İstanbul'a gelmişti. Yaptıkları anlaşmalar nedeniyle görüntü ve röportaj vermemeye özen gösteren çift, Çırağan Oteli'nde konakladı.

Yaman ve Leotta'nın kaldıkları odada kendilerinden önce dünyaca ünlü bir oyuncunun kaldığı ortaya çıktı. Ünlü çiftin daha önce ülkemizde film de çeken Jean Claude Van Damme'ın ayrıldığı odaya yerleştiği öğrenildi.



Yaman İstanbul'un en güzel manzaralı otellerinden birinde ağırladığı sevgilisini Kapalıçarşı ve Sultanahmet'i de gezdirdi. Maskeleri nedeniyle tanınmayan çift, birkaç gün boyunca İstanbul turu yaptı.

Öte yandan İstanbul'un ardından Bodrum'da kısa bir tatil yapan Can Yaman başrolünü oynayacağı "Sandokan" dizisinin hazırlıklarına da tam gaz devam ediyor.

TV100