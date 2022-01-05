  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Celil Nalçakan koronavirüse yakalandı

Celil Nalçakan koronavirüse yakalandı

Celil Nalçakan koronavirüse yakalandı

"Kardeşlerim"in başrol oyuncusu Celil Nalçakan, korona virüsüne yakalandı. Oyuncu, takipçilerine 'Aşı Ol' çağrısında bulundu.

NGM Medya’nın yapımını üstlendiği ATV dizisi "Kardeşlerim"de Akif karakterini canlandıran oyuncu Celil Nalçakan, korona virüsüne yakalandı. Test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Nalçakan, aşılar sayesinde hastalığı hafif geçirdiğini aktardı.

Twitter hesabından açıklama yapan ve takipçilerine 'Aşı Ol' çağrısında bulunan Celil Nalçakan, "An itibarı ile PCR testim pozitif çıktı. Aşılarım sayesinde, gayet hafif geçiriyorum süreci, 10 gün boyunca, ev karantinam sürecek. Sağlıklı günlerde, kavuşmak dileği ile" ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler Celil Nalçakan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yanında çalışan kadın ve kızına kabusu yaşattı! ''4-5 yıldır bana tecavüz ediyor''
LPG'ye yapılan zam hükümeti istifa ettirdi
AK Partili belediye başkanının ''genç bir kadınla havuz sefası'' görüntüleri olay oldu
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu
Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya çok sert yanıt: ''Dönsün de kocasına baksın''
Taciz mi güvenlik mi ? Havalimanında skandal görüntü
Erdoğan'ın maaşına gelen zam belli oldu! İşte 2022 Cumhurbaşkanı maaşı
Elektrikte kademeli tarife dönemi! Faturası 150 TL'den fazla gelenler yandı
Ünlü ismin ''Türk lokumu'' paylaşımları olay oldu
TURKOVAC tartışması büyüyor! Aşıyı geliştiren profesör sessizliğini bozdu