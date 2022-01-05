Celil Nalçakan koronavirüse yakalandı

"Kardeşlerim"in başrol oyuncusu Celil Nalçakan, korona virüsüne yakalandı. Oyuncu, takipçilerine 'Aşı Ol' çağrısında bulundu.

NGM Medya’nın yapımını üstlendiği ATV dizisi "Kardeşlerim"de Akif karakterini canlandıran oyuncu Celil Nalçakan, korona virüsüne yakalandı. Test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Nalçakan, aşılar sayesinde hastalığı hafif geçirdiğini aktardı.

Twitter hesabından açıklama yapan ve takipçilerine 'Aşı Ol' çağrısında bulunan Celil Nalçakan, "An itibarı ile PCR testim pozitif çıktı. Aşılarım sayesinde, gayet hafif geçiriyorum süreci, 10 gün boyunca, ev karantinam sürecek. Sağlıklı günlerde, kavuşmak dileği ile" ifadelerini kullandı.