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  1. 23 Nisan 2017 12:00

Ceren Kaplakarslan'ın yeni aşkı

Rafet El Roman ile boşanan Ceren Kaplakarslan'ın ismi Tamer Karadağlı ile anılıyor.

Ceren Kaplakarslan'ın yeni aşkı
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Rafet El Roman'la evliliği olaylı biten Ceren Kaplakarslan'ın adı Tamer Karadağlı'yla anılıyor.

Ceren Kaplakarslan kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman (48) ile 2014’te nikah masasına oturmuştu.

Ceren Kaplakarslan anne olmak isteyince Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmışlardı.

Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık veren ve ''Atçalı Kel Mehmet''te başrol üstlenen Ceren Kaplakarslan, filmin hemen ardından Cemal Hünal'ın yeni projesi için ''evet'' dedi. Ve bu yeni proje sayesinde aradığı aşkı da buldu.


İddiaya göre Ceren Kaplakarslan, bir süredir yeni rol arkadaşı Tamer Kardağlı'yla birlikte.

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