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Cinsel taciz davasında Taylor Swift'in de ifadesi alınacak

Cinsel taciz davasında Taylor Swift'in de ifadesi alınacak
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ABD’li şarkıcı Taylor Swift, oyuncu Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki dava sürecinde tanık olarak ifade vermek üzere mahkemeye çağrıldı.

ABD’li oyuncu Blake Lively, ‘It Ends With Us’ filminde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla aralık ayında dava açtı.

Baldoni, suçlamaları reddederek Lively ve eşi Ryan Reynolds’a 400 milyon dolarlık iftira davası açtı.

Swift’in ekibi yaptığı açıklamada, sanatçının filmle olan bağının sadece ‘My Tears Ricochet’ adlı şarkısının kullanım izniyle sınırlı olduğunu, sete gitmediğini ve yaratıcı süreçte yer almadığını kaydetti.

 Hollywood’daki ünlü isimleri karşı karşıya getiren dava kapsamında duruşmaların 2026 yılının Mart ayında başlaması bekleniyor. Swift’in ifade verip vermeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

DHA

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Etiketler It Ends With Us Blake Lively Taylor Swift Justin Baldoni
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