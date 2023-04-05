Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Yeşim Salkım için karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Yeşim Salkın, beraat ettiğini duyurdu.

Sisi lakabıyla tanınan Seyhan Soylu, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak Yeşim Salkım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Şikayetin üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Yeşim Salkım, dün hakim karşısına çıktı.

BERAAT ETTİ

Instagram hesabından İstanbul 36'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın listesini paylaşan Yeşim Salkım, "Evet, bunu da gördük" diyerek tepki gösterdi. Hakim karşısında ifade veren Salkım'ın beraatine karar verildi. Duruşma sonrası Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim, "Bana cumhurbaşkanına hakaretten dosya açılmıştı. Bugün sayın savcımız ve hakim beraatime, suçsuz olduğuma karar verdi. Ben kimseye hakaret etmedim. Cumhurbaşkanımıza da etmedim. Gereksiz bir şekilde adliyeleri böyle oyalamanın anlamı yok. Bize geçmiş olsun, davayı açanlara da artık ne diyeyim... Yine haklıyım, yine haklıyım" ifadelerini kullandı.

İDDİANAME

İddianamede Salkım'ın sözlerinin Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğuna kanaat getirilmişti. Adalet Bakanlığı'nın da suç itibariyle Salkım hakkında kovuşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, Yeşim Salkım'ın 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.