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  3. 19 Temmuz 2020 17:11

Cüneyt Arkın efsanesi yeniden ekranlara dönüyor

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ile yeniden ekranlara dönüyor.

Cüneyt Arkın efsanesi yeniden ekranlara dönüyor
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ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın da yer alacak. Efsane oyuncunun dizide hangi rolü alacağı belli oldu.

ADBA TV'nin haberine göre, ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonunda efsane bir oyuncu yer alacak. Türk sinemasının en önemli figürlerinden Cüneyt Arkın, dizinin ikinci sezonunda yer alacak.

Kuruluş Osman’ın yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizide, uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu. Arkın, dizide Aksakallıların reisi rolünde yer alacak.

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