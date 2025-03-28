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Defne Samyeli 9 günlük bayram tatilinde özel sektör çalışanlarının sesi oldu: ''Tatili uzatanların tuzu kuru''

Defne Samyeli 9 günlük bayram tatilinde özel sektör çalışanlarının sesi oldu: ''Tatili uzatanların tuzu kuru''
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Pazar günü başlayacak olan ve haftaya Pazartesi ve Salı günü devam edecek olan Ramazan Bayramı'nda çalışacak olan çalışanlara ödenmesi gereken mesai ücreti belli oldu.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Geçtiğimiz akşama kadar 3 gün olarak resmi izin olacağı beklenen bayram tatili Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kamuda bayram iznini uzatıyoruz" açıklamasıyla sadece kamu çalışanları için 9 güne çıkartılmıştı.

Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda yaptığı açıklamada "Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız 2. ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık" dedi.

Ancak bayram tatilinin 9 güne uzatılması özel sektör çalışanları gibi ünlü isimlerden de tepkiyle karşılandı.

Özel sektör genelinde bazı şirketler dışında bayram tatili 3,5 gün olacak. Kimi özel şirketler çalışanlarına "yıllık izinlerinden zorunlu izin vererek" bayram tatilini 9 güne çıkartırken kimi şirketler ise bu tatil uzatma kararını uygulamayacak. Durum böyle olunca çoğu özel sektör çalışanı bayramda mesaiye devam edecek.

Özel sektör çalışanları gibi 9 gün tatile tepki gösteren Defne Samyeli "9 günlük bayram tatiline de -üslubunu bozmayayım- sadece PES diyorum" diyerek sitem eden Defne Samyeli sosyal medya hesabında şunları yazdı:

"Ekonominin hali ortada. Sandık gidecek korkusuyla atılan adımların oluşturduğu bu gündemde paramız daha da, daha da, daha da eridi. Karar vericilerin derdi değil tabii ki bu. Çünkü onların tuzu kuru."

 

 

 

Etiketler defne samyeli 9 gün bayram tatili 9 gün izin izin bayram izni
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