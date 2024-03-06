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Defne Samyeli'nin asansör pozuna beğeni yağdı

Defne Samyeli'nin asansör pozuna beğeni yağdı
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Defne Samyeli, konser öncesi asansörde çekilmiş karelerini paylaşarak büyük beğeni topladı. Takipçileri, Samyeli'nin fotoğraflarına büyük ilgi gösterdi.

Spikerlik kariyerini zirvedeyken bırakıp oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli, güzelliğiyle yıllar meydan okuyor. Fit görünümü ile genç kızlara taş çıkaran Defne Samyeli, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

DEFNE SAMYELİ SAHNE ÖNCESİ ASANSÖR POZUNU PAYLAŞTI

Sahne öncesi objektif karşısına geçen Defne Samyeli, asansör pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Kombini sevenlerinden tam not alan Samyeli'nin pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Defne Samyeli'nin asansör pozuna beğeni yağdı - Resim : 1

Defne Samyeli'nin asansör pozuna beğeni yağdı - Resim : 2

Etiketler asansör poz defne samyeli
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