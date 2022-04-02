Defne Samyeli'ye zor soru: Kızını yaşça büyük biriyle beraber olsa tepkiniz ne olurdu?

Defne Samyeli, Nişantaşı'nda bir kafe çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Defne Samyeli'ye "Kızını yaşça büyük biriyle beraber olsa tepkiniz ne olurdu?" diye soruldu.

49 yaşındaki Samyeli, sahne şovları kadar iddialı kostümleriyle de gündemden düşmüyor. Defne Samyeli, kendisi gibi cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren popçu Gülşen'i övdü.

Geçmişte eski sevgilisi Cem Yılmaz'a olan kırgınlığıyla gündeme gelen Samyeli, 'Erkeklere güvenim kalmadı' şeklinde bir cümle kurmadığını belirtti. Ünlü şarkıcı ilişkilerdeki yaş farklarını eleştirmediğini de ifade etti.

Defne Samyeli'ye "Kızını yaşça büyük biriyle beraber olsa tepkiniz ne olurdu?" diye soruldu.

Güzel şarkıcı adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Onur Arıkan'la ilgili soruyu duyunca ise gerildi.

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