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Demet Akalın 2 salata ve 2 içeceğe ödediği parayı paylaşarak isyan etti

Demet Akalın 2 salata ve 2 içeceğe ödediği parayı paylaşarak isyan etti
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Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Demet Akalın, bu kez ödediği ücreti paylaşarak isyan etti.

Ece Erken'in doğal gaz faturası isyanından sonra Demet Akalın da yediği salataya ödediği paraya isyan etti. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın son paylaşımıyla dikkat çekti.

Gittiği mekânda 2 salata ve 2 içecek için 926 TL hesap ödeyen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Esnafcıyız, dükkâncıyız da. Bir tavuklu bir somonlu salata 2 içeceğe 926 lira aldılar. Ayıp ya, kimse salak değil. Somona ayrı para yazmak ne?"diyerek sitem etti.

Akalın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler Demet Akalın içecek hesap
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