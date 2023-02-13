Demet Akalın 4 evini depremzedeler için açtı

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Pendik'de bulunan dört dairesini afetzedelerin kullanımına açacağını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerinin 8. gününde can kaybı 31 bin 643'e yükseldi. 158 bin 165 kişinin bölgeden tahliye edildiği depremlerin ardından, binlerce depremzede evsiz kaldı.

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Pendik'de bulunan dört dairesini afetzedelerin kullanımına açacağını duyurdu.

Elini taşın altına koyarak özveride bulunan ünlü şarkıcı daireleri bir yıllığına depremzedelere verecek. Akalın, şu ifadeleri kullandı:

"Pendik'te sıfır dört tane ev, bir sene ücretsiz oturacaklar ama içi sıfır... Sıfır eşya göndermek isteyenler ulaşsın bana."