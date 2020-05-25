SON DAKİKA
TÜRKİYE’DE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİNSAYISI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 25 Mayıs 2020 19:47

Demet Akalın'dan Acun'a boykot!

Demet Akalın, Survivor'da bayram özel programına davet edilen ünlü arasında yer almadığı için Acun Ilıcalı'ya resti çekerek programı izlememe kararı aldı.

Demet Akalın'dan Acun'a boykot!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, bayram özel bölümüyle ekrana geldi. Dün akşam yayınlanan bölümde aralarında Ezgi Mola, Hadise, Murat Boz, Enis Arıkan ve Bülent Serttaş'ın olduğu ünlü isimler yarışmacılarla partner olarak Anlat Bakalım oyununu oynadı.

Çekimlere davet edilmeyen Demet Akalın ise Acun Ilıcalı'ya resti çekti.

Özellikle karantina sürecinde ailesiyle birlikte Survivor'ın her bölümünü kaçırmadan izleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, yarışmaya davet edilen ünlü isimlerin arasında yer almadı.

 Anlat Bakalım oyununa davet edilmeyen Akalın, Instagram hesabından kendi haberini paylaşan sayfaya "Daha da seyretmem" yorumunu yaptı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
acun ılıcalı , survivor , demet akalın , boykot
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM