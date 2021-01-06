Demet Akalın'dan takipçisine olay yanıt: Ne zengini eskidendi o

Zaman zaman lüks yaşamıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Akalın bu sefer takipçisine verdiği yanıt ile çok konuşuldu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Acun Ilıcalı'nın yeni yılda hayata geçirdiği Exxen platformunun uygulamasını indiremediğini sosyal medyadan dile getirdi.

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın'ın takipçisi ise şarkıcıya, "Zenginleri kabul etmiyor" şeklinde yorum yaptı. Akalın'ın takipçisine verdiği yanıt ise bomba oldu.

Demet Akalın takipçisine, "Oğlum banka beni param yok diye, özel bankacılıktan attı beni bugün. Ne zengini eskidendi o" şeklinde yanıt verdi.