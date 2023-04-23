Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığında detaylar belli oldu

Geçen Ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı. Çiftin ayrılığıyla ilgili detaylar belli oldu.

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı.



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in evliliği bayram sonrası açacakları davayla son bulacak. Avukatlarına talimat veren ikili anlaşmalı olarak yollarını ayıracak. Mahkemeye sunacakları dilekçede fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtecek olan ikili karşılıklı hiçbir talepte bulunmayacak.

Çiftin gizlilik talep edecekleri iddia edilen boşanma davasının birçok ünlü ismin işlemler daha hızlı ilerlediği için tercih ettiği Beykoz Adliyesi ya da Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde açılacağı iddia edildi.

Ünlü çiftin evliliğinde kriz yaşanmadan hemen önce Alaçatı'da 15 milyon TL'ye ev aldığı ortaya çıkmıştı. İkilinin mal bölüşümünü ve düğün takılarını nasıl paylaşacağı henüz bilinmiyor.





Boşanma kararının ardından ilk kez konuşan oyuncu Demet Özdemir, "Çıkan iddialara çok şaşırmadım ama gerçeği yansıtmıyor. Bizim ilişkimizde çıkan dedikodular gibi başımıza bir şey gelmedi. İkimiz de saygı çerçevesi içerisinde ilişkimizi noktalama kararı verdik" açıklamasında bulunmuştu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu. Sarıyer'de bir otelde düzenlenen düğüne çok sayıda ünlü isim katılmıştı.