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  3. 25 Aralık 2018 09:32

Didem Soydan ateş püskürdü: Salak salak konuşup canımı sıkma

Manken Didem Soydan, peluş üzerinde verdiği poz nedeniyle kendisini eleştiren Sinem Umaş'a sert çıktı.

Didem Soydan ateş püskürdü: Salak salak konuşup canımı sıkma
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Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde bir markanın tanıtımı için peluş üzerine oturarak poz verdi. ''Gelininm Olur musun ?'' yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş, "Bir hayvanın cesetinin üstünde oturmak. Senin vizyonundaki birinin bunun yapmaması gerek. Biraz duyarlı olun artık, sene oldu 2020" diyerek yorumunu yazdı.

"SALAK SALAK KONUŞUP CANIMI SIKMA"

Umaş'ın eleştirisine tepkisiz kalmayan Soydan, instagram hesabı üzerinden "Hayvan ceseti? Hadi salak salak konuşup canımı sıkma tatlı kız. Peluş bu istersen link vereyim" ifadelerini kullandı.

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