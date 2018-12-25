Didem Soydan ateş püskürdü: Salak salak konuşup canımı sıkma

Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde bir markanın tanıtımı için peluş üzerine oturarak poz verdi. ''Gelininm Olur musun ?'' yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş, "Bir hayvanın cesetinin üstünde oturmak. Senin vizyonundaki birinin bunun yapmaması gerek. Biraz duyarlı olun artık, sene oldu 2020" diyerek yorumunu yazdı.

"SALAK SALAK KONUŞUP CANIMI SIKMA"

Umaş'ın eleştirisine tepkisiz kalmayan Soydan, instagram hesabı üzerinden "Hayvan ceseti? Hadi salak salak konuşup canımı sıkma tatlı kız. Peluş bu istersen link vereyim" ifadelerini kullandı.