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  3. 07 Mayıs 2019 18:39

Didem Soydan: ''Huzurlu bir ortamda ölsün istedik''

Model Didem Soydan kısa süre önce bakımını üstlendiği ve Köpük adını verdiği yavru köpeğiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

Didem Soydan: ''Huzurlu bir ortamda ölsün istedik''
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Didem Soydan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

Ünlü model geçen haftalarda hayatına giren ve Köpük adını verdiği köpeğin ölümle pençeleştiğini ve uyguladıkları tedavi sonrasında hayata tutunduğunu yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Soydan hesabından yaptığı son paylaşımda şu satırları kullandı: ''Köpük bana geldiğinde, öyle hastaydı ki söylemiyorum tabi ama ölecekse bile huzurlu bir ortamda olsun diye aldık onu ama doktorunun dediğine göre bir mucizeymiş yaşaması. Bu kadar ilaç kullandı bir ayda. Bugün itibariyle ilaçlardan kurtuldu.''

 

 

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